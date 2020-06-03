交通部39億元「安心國旅補助」將於7月1日上路，下周將由交通部正式宣布方案內容。交通部官員今（3）日傍晚透露，有別於過去國旅補助僅限於平日，讓許多平日要上班的勞工無法受惠，交通部長林佳龍今天在內部研商會議中拍板，補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助，將可讓難以在平日休假的基層勞工、上班族，也能在這波補助中受惠。

據瞭解，林佳龍今日下午在交通部召集會議，與部內相關單位及觀光局討論安心國旅補助的實施方案，包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等方案。

官員透露，林佳龍在會中聽取簡報後指示，過去暖冬、擴大暖冬、春遊、秋冬遊四波國旅補助的經驗，包括申請、核銷的措施，都必須符合「簡政便民」的目標。他說，過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席。

「政府要接地氣，補助方案要照顧到基層的民眾！」交通部官員轉述，林佳龍在會中拍板，安心國旅方案7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日，一周7天都可申請補助，「方案更體貼，讓家族旅行更好約時間」，另一方面，也藉此促成台灣觀光產業「旅遊安心、玩得開心、恢復信心」。

據指出，因應疫情後產業振興，安心國旅補助方案，預算不僅從20億元加碼到39億元，行政院長蘇貞昌日前也在會議中支持視實施情形再加碼，預算可望成為歷年國旅補助最高的一次，加上不分平假日的方案，預估可受惠人數也可望創下歷年新高。

(工商 )