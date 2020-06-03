台灣連續52天沒有出現土感染案例，各項禁令也逐步解封，但其他國家仍未解除疫情疑慮，因此民眾若想出國旅遊恐怕還得再等等。考量出國旅遊仍有段距離，中華航空與長榮航空皆宣布，8月底前出發的機票，退、改票可免費。

台灣人最愛去的日本與南韓近日還是有社區感染，各國仍持續邊境管制嚴令，中華航空、長榮航空也再次延長退改票期限，從6月底延至8月底。中華航空官網將退改票日期放寬至今年8月31日，持有華航、華信6月2日前開票，搭乘日期在今年8月31日前皆可免費退改票一次，但須在10月31前辦理。

華航、長榮再延長「免費改退票期限」。（圖／報系資料照）

華航表示，凡持有華航、華信各航線機票，在6月2日前開票，搭乘日期落在7月1日到8月31日者，可在10月31日前辦理改票或退票。至於退票部分，華航可免收退票手續費，像是在華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，從6月3日起就可在華航網站申退，相關優選座位及預購超額行李也可全額退費：團體機票則需洽詢旅行社。

長榮與華航公告8月底前機票可免費退改票。（圖／報系資料照）

長榮航空則是6月1日前開立之機票及航班日期在6月1日到8月31日前的各航線，可改訂12月31日前的適用航班，不過義大利航線可更改至2021年，並豁免改票手續費一次，即日起開放申請到9月3日。

至於機票退費，長榮規定機票及其相關附加服務費，免扣退票手續費。長榮航空官網購買或更改的機票，則可在官網申請退票；透過長榮/立榮航空訂位票務中心購買的機票，需洽長榮／立榮航空訂位票務中心辦理；透過旅行社購票，則要找旅行社辦理退票。

(中時電子報)