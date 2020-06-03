李康生在片中的鍾馗扮相非常威武。（華影國際提供）

《馗降：粽邪2》首支花絮【鍾馗篇】粽磅出擊！

金馬影帝李康生在國片《馗降：粽邪2》中扮演捉鬼鍾馗，他表示自己平時住在山裡面，晚上很安靜，所以很少看恐怖片，但是確定要接拍《粽邪2》後，特別去找了很多鬼片做功課，他看了一系列林正英主演的鬼片，揣摩片中林正英飾演的茅山道長如何收妖捉鬼，「我還看了西片《厲陰宅》，感受一下恐怖的氣氛」。

李康生回憶，拍攝《粽邪2》時，外景的場地都很偏僻荒涼，有些地方陰森森的，根本是全台猛鬼聖地跑透透，「我記得有一次去一家廢棄的貨流中心拍，據說飛機空難的時候屍體都暫放這邊，我們還有去桃園阿姆坪的某間傳說中的猛鬼飯店」。

由於電影題材特殊，劇組特聘宗教顧問隨片護持，李康生說：「隨片的法師會突然看著我，說看到我後面有好幾條白白的東西飄過去，讓我毛骨悚然！」他首次嘗試恐怖片，表示常常都是夜戲，「而且導演很認真，一場戲最少要從3個不同角度拍，拍下來通常都10幾次，很耗體力」。

該片監製鄒介中表示，扮演鍾馗須恪守諸多規則，每次上妝需花上近3小時，並且穿上30公斤的馗爺官服，嚴禁說話與回頭，否則不好的鬼靈就會發現這不是真的鍾馗爺，即使李康生已經非常謹慎，卻仍在拍戲時不小心觸犯禁忌，幸好有顧問老師緊急出令牌化險為夷。該片首支幕後花絮已上線，電影則定檔今年農曆七月上映。

(中時 )