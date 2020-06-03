消基會質疑，振興三倍券內含人民的1000元，年底未用完應退費。政院知情人士表示，目前並沒有這樣的設計，因為購買三倍券的同時，已經完成消費行為，因為民眾的選擇，才有了外加的2000元。目前並沒有針對消費者後悔消費，的退款機制。

他舉行，三倍券是民眾消費1000，政府加碼兩千，就像去百貨公司買禮券，滿千送百的部分，限制使用期限並沒有問題，所以民眾可以不買，但不能主張買1000要退3000元，也不能因為內含自己的1000元，要求退費。

(中時 )