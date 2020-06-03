日本新冠肺炎感染患者出院5週後仍聞不出尿布的臭味。1名37歲的女患者向媒體披露自己在治療期間的經歷，出現症狀起2周後的4月10日，她在日記上寫著，一度從醫院轉往輕症患者下榻的飯店，才經過不到半天，就被醫師宣判，「症狀恐怕會惡化」，而再度被送回醫院，出院後仍留下後遺症。

《朝日新聞》報導，這名患者說，她兩次住院都是住4人房，第2次住院後首次發燒至37至38度左右，醫師告訴她，因為身體要對抗病毒，發燒是有必要的，故暫時不給退燒藥。第1次發病時的倦怠感在第2次發病時又出現了，連看手機、起身吃飯都很痛苦，不過已開始一點點地嚐出醫院餐點的味道。

住院患者只要連續兩天發燒在37.5度以下且沒有出現症状的話，可再接受1次PCR病毒篩檢，隔一段規定的時間後，再接受第2次病毒篩檢，兩次都呈陰性即可出院。

她於第2次住院後的第5天接受病毒篩檢為陰性，若再次篩檢呈陰性就可以出院，但沒想到又突然發燒近38度，接受第2次篩檢後醫師竟說，第1次的結果可能是假陰性，故還需再住院。

但再經兩天的靜養後，因兩次病毒檢測都是陰性，也沒再發燒，醫師因而批准可以出院。她兩次住院共15天，從出現症狀在家隔離算起則共經過24天，所幸家人的健康都沒問題。

這名女患者5月中旬和先生一起到民間的醫院自費做抗體檢查，結果還是呈陽性。她表示，出院的頭1週，雖然有時覺得頭痛、身體無力，但已能慢慢聞出咖啡的味道，甜味、苦味也陸續可以嚐出來，第2週感覺身體逐漸復原，但出院後過了5週，仍聞不出來1歲小兒子的便便的味道，看到兒子在哭，自己卻沒發現時，會懷疑自己真的是陰性嗎？看來與新冠病毒的抗爭還要持續下去。

(中時電子報)