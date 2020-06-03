行政院昨召開記者會，說明「振興三倍券」的使用規則跟領取方法，遭外界批評內容太複雜。昨(2)日政論節目主持人趙少康表示，政院應該破除「馬英九心魔」，並向行政院長蘇貞昌喊話。

資深媒體人蘭萱昨在《少康戰情室》節目中表示，民進黨就是文宣起家，振興券的口號喊「好領、好用、好刺激」，那馬英九時期不就更刺激，她認為重點在於，「不管發多少錢，是不是真的好用？」並指出一個問題，郵局全台只有1300間，除非像年輕人非常熟悉數位支付，不然對老人家來說很麻煩。另外，她也不能理解為何要給中低收入戶匯1000元買三倍券，「明明說方便，結果只匯1000元，另外2000還要再去領，那為什麼不直接匯3000元？2000元也可以。」

在其他來賓討論補充完之後，趙少康指出，他發現全台灣第一大害是馬英九，因為馬英九，九二共識不行了造成兩岸緊張；因為馬英九，消費券也不行，他向蘇貞昌喊話 ，「忘了馬英九吧，我們假定他不在了，我們任何事就照現在狀況好不好？都不要想馬英九好不好？馬英九disappear，馬英九不見了，馬英九沒有了，忘掉馬英九了。」蘭萱也補充，馬英九變成了民進黨執政的心魔。

趙少康還呼籲馬英九以後少出來講話，並直言，「馬英九就安安靜靜過你的退休生活，幹嘛因為他搞成這樣？馬英九你不覺得有愧於國人嗎？」而其他來賓則調侃，馬英九和蘇貞昌應該看這一段。

(中時電子報)