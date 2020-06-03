在《色，戒》梁朝偉與湯唯的經典「迴紋針式」之前，金獎影帝后傑瑞米艾朗、茱麗葉畢諾許在影史情慾經典《烈火情人》中，兩人全裸對坐交疊，互遮雙眼激情擺盪的「觀音坐蓮式」床戰戲碼就曾在28年前震撼影壇。

片中兩人多場情慾戲更堪稱「性愛體位大全」，從傳教士、背後、站立姿勢，甚至還讓茱麗葉平躺著將雙腳90度舉起放在傑瑞米的肩膀上，火辣指數破錶！法國大導路易馬盧坦言這是他執導過最困難的電影，他說：「情慾戲是導演最大的惡夢，但觀眾必須看見安娜與史帝詭異又帶點暴力的關係才能理解他們的故事。」《烈火情人》將於6月5日在台上映28週年一刀未剪完整數位修復版，卻因尺度太大導致許多網路與戶外宣傳廣告頻頻被禁播，讓這部情慾經典再次掀起話題！

影壇情慾經典《烈火情人》不僅在情慾戲跨越尺度，劇情更細膩描寫了人性中對情慾的癡迷、衝動與破壞力。導演路易馬盧透露其實片中的情慾戲幾乎都是即興演出，他苦笑說：「編劇跟我說這不是他擅長的領域，每到情慾戲的戲份時，他只跟我說『祝你好運』。」電影中被影壇列為經典畫面的超尺度戲碼全是導演與演員們一同討論出來的，其中包含了茱麗葉和傑瑞米忘我激情而摔下椅子、傑瑞米將茱麗葉的頭敲向地板，以及震驚影壇的「觀音坐蓮式」，茱麗葉表示：「當下我們忘了自己是誰，完全融入角色，不過有時候我們在導演喊卡後會忍不住笑場，因為情慾戲幾乎都是即興創作。」

傑瑞米更坦言一開始導演便找來他和茱麗葉討論該怎麼呈現這些激情戲，他說：「我想盡量貼近原著小說所寫的那樣激烈、瘋狂，因此我放開一切包袱去表演。」影帝后專注飆戲更不時為藝術犧牲意外「露點」，茱麗葉大方表示：「每個鏡頭、每個瞬間和姿態都是一次藝術的創作，我在演戲時都會有種脫離感，如果在意太多事情，我就不是那個角色，而是在『演』角色了。」

(中時 )