世界機關王競賽，選手聚精會神拚佳績。（廖志晃攝）

世界機關王競賽，選手聚精會神拚佳績。（廖志晃攝）

2020世界機關王競賽南投縣賽事，3日在南投市康壽國小登場；副縣長陳正昇勉勵參賽選手，發揮科學精神，發揮創意，完成巧妙的設計並成功達成任務，在激烈角逐中成為真正的機關王，代表南投縣在全國賽及世界賽為南投爭光。

南投縣賽事共有174名國中小選手、68支隊伍參賽，不論是初次參賽或有經驗的隊伍，實力都非常堅強，競爭激烈，選手要運用科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及程式編寫等方式，發揮巧思及創意。

教育處指出，南投縣賽分為GreenMech機關整合賽、R4M機器人任務賽和GMJr創客盃競賽。其中參加GreenMech機關整合賽的隊伍，必須在數小時內組裝含有10個機關的連動裝置，並得利用太陽能、風力、磁力、虹吸原理等科學原理，讓所有的裝置能夠順利連動。

R4M機器人任務賽選手必須現場撰寫程式、設計機器人，讓場上的3台智慧小車互相搭配完成任務。

GMJr創客盃競賽選手，必須在規定時間內發揮創意，組裝完成「慣性飛輪2.0」及「我是神槍手」兩項作品，以各隊得分決定成績高低。＃世界機關王 ＃科學 ＃創意 ＃選手 ＃機器人

(中時 )