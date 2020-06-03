國內連續52天無新冠肺炎本土病例，交通部規劃6月7日後鬆綁管制措施，眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

交通部規劃6月7日後鬆綁措施重點如下：

一、大眾運輸部分

(一)大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

(二)旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩(或採用適當阻隔設施)時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

(三)恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

(四)台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以120人為限。

(五)高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

(六)取消國道服務區人、車潮管制。

二、觀光部分

(一) 取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限 制。

(二) 訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點包括：

1.食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案。

2.宿：安排2人1室、1人1床之房型為原則。

3.遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

4.購：賣場收銀區規劃指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩。

5.行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

三、其他

(一)郵局部分

1.進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩。

2.恢復臨時郵局申請(如民眾有活動所需可申請臨時郵局)。

3.取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。

4.郵政博物館重新全面開放。

(二)燈塔重新全面開放。

(中時 )