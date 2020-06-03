新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台灣疫情趨緩的同時，政院祭出振興券方案，民眾花1000元可回饋2000元，朱銘美術館也規畫了3組方案，希望讓民眾大有不只賺到2000元的超值感。

1、 【美術館走透透】總價值3,970元

(1) 3張美術館年票(3人全年不限次數免費入館，限本人使用，價值3,000元)，來館越多次賺越多。

(2) 新北青農特產大禮袋：

 牧蜂農莊荔枝蜂蜜＊1罐(原價650元)

 汪汪地瓜園地瓜薯條＊1包(原價120元)

 牧蜂農莊老派手作好米＊1包(原價200元)

2、 【悠遊慢食小清新】總價值3,540元

(1) 雙人午茶套票(門票＋飲品1杯，2人份，價值1,020元)

(2) 美術館暢銷文創商品－太極文鎮＊1(原價2,000元)

(3) 新北青農特產大禮袋：

 汪汪地瓜園地瓜薯條＊1包(原價120元)

 牧蜂農莊老派手作好米＊1包(原價200元)

 寧靜海香草園香草蛋捲＊1包(原價200元)

3、 【樂活創藝運動風】總價值6,570元

(1) 北海岸創藝運動雙人套票＊1組(含2張美術館門票，原價700元，加碼送北海岸7家戶外運動休閒業者價值2,900元折扣券，使用期限至8／31)

(2) 美術館暢銷文創商品－太極文鎮＊1只(原價2,000元)

(3) 新北青農特產大禮袋：

 牧蜂農莊荔枝蜂蜜＊1罐(原價650元)

 汪汪地瓜園地瓜薯條＊1包(原價120元)

 牧蜂農莊老派手作好米＊1包(原價200元)

(旺報 )