罷韓投票倒數計時，國民黨加強宣傳戰，在臉書粉專發文「破解罷韓五大奧步：故意抹紅操弄統獨、執意激化對立情緒、惡意抹黑市府官員、任意以假消息栽贓、刻意操作政黨對決」，呼籲所有支持高雄、相信高雄的鄉親朋友，不要被有心人士給誤導和欺騙，強調「6月6日，我們不要政治，一起出門消費挺商家！」

國民黨指出，罷韓團體把罷免活動包裝成公民運動，但看到蔡政府動員國家資源力挺、民進黨高雄市黨部協助拉票。大家真的敢相信，罷韓不是為了特定政黨的利益嗎？這段時間我們也都看到，罷韓團體到處用錯誤資訊、栽贓抹黑，來刻意誤導高雄鄉親去支持罷免，令人不齒。

國民黨提出破解罷韓團體的五大奧步：

一、「故意抹紅操弄統獨」：事實是，韓市長是永遠的中華民國派，更支持民主自由，反對一國兩制！兩岸交流，城市行銷不需要抹紅奧步！

二、「執意激化對立情緒」：事實是，不激化不對立！市政優先防疫第一，市府團隊的成績是高雄市民驕傲。

三、「惡意抹黑市府官員」：事實是，高雄市府這兩年來，沒有任何弊案！陳菊市府內的弊案罄竹難書。

四、「任意以假消息栽贓」：事實是，假消息是民主公敵。五月份強降雨，已經證明高雄治水初步成效，罷韓團體刻意釋放假消息，反而影響市府救災！

五、「刻意操作政黨對決」：事實是，高雄市高雄人的高雄，不是民進黨的高雄！高雄市幸福城市，不需要隨政黨起舞！

國民黨強調，在越來越接近投票日的此刻，韓市長仍然堅持用行動、用政績，來爭取高雄市民的支持，希望所有支持高雄、相信高雄的鄉親朋友，不要被有心人士給誤導和欺騙。6月6日，我們不要政治，一起出門消費挺商家！

(中時 )