台中檢方跨國偵辦電信詐騙集團，在歐洲蒙特內哥羅，逮捕92名犯嫌，分批押解回台。（台中地檢署提供／陳淑芬台中傳真）

台中檢方跨國偵辦電信詐騙集團，首度與歐洲國家司法互助，我國檢警遠赴蒙特內哥羅完成證卷移交。（台中地檢署提供／陳淑芬台中傳真）

王姓及吳姓男子在台招募組織跨國詐騙集團，分批遠赴歐洲的蒙特內哥羅設電信詐騙機房，以「假公安」手法向大陸民眾詐財，其中，還有年輕女子被以「打工換宿」誘騙加入。詐團3個多月詐騙2千多人，共得手新台幣6億3千多萬元，成為我國首件與歐洲國家刑案移交案例，逮捕92人趕在蒙國爆發新冠肺炎疫情前押解回台，檢方依違反《組織犯罪防治條例》、加重詐欺等罪起訴。

台中地檢署獲得情資，王男及吳男所屬詐騙集團在歐洲流竄設跨國電信詐騙機房，檢方追查出該詐騙集團在去年10月間進駐蒙特內哥羅（Montenegro），檢調向蒙國提起司法互助，蒙國特別檢察署檢察官打擊犯罪作風強勢在地積極偵辦，台灣檢調在今年1月8日赴蒙國會同當地警方，搜索3個電信機房，查獲詐團王及吳男等92人。

蒙國位於南歐，屬開發中國家，王及吳男鎖定這塊詐騙集團處女地，浩浩蕩蕩帶進90名成員在蒙國首都波德戈里查建置3個電信詐騙機房。其中，1名20多歲的年輕女子遭以「打工換宿」為由吸收，抵達才發現誤入詐團，藉故或請病假拒絕配合，卻遭幹部限制行動、責罵並處罰抄寫演講稿。此外，多名成員否認從事電信詐欺，辯稱是從事博弈招攬顧客工作。

中檢主任檢察官許景森、檢察官張時嘉等人率隊在2月1日至6日前往蒙國，完成台灣與歐洲國家首次案件犯嫌、事證等移交程序。

檢察官張時嘉感嘆表示，檢方曾跨國偵辦歐洲西班牙及葡萄牙等國案件，均無法取得司法互助及偵辦合作，偵查及犯罪證據取得的過程相當艱辛，盼此案後續能打開與歐盟國家司法合作契機。此外，偵辦期間適逢國際間新冠肺炎疫情嚴峻之際，所幸，當時蒙國尚無確診案例，所逮捕92名犯嫌得以自1月20日至3月15日分5批順利搭機押解返台。

全案偵結，中檢依違反《組織犯罪防制條例》、加重詐欺及《人口販運防制法》等罪嫌起訴王男、吳男等92人。

(中時 )