「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，相當費時費工。（張亦惠攝）

「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，相當費時費工。（張亦惠攝）

衛福部長陳時中預計5日下午4點抵達嘉義縣，嘉義縣長翁章梁為迎接陳時中，特別訂製溪口鄉天赦竹編帽，3日上午前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會「看進度」，並公布陳時中在嘉義的行程。翁章梁表示，「天赦」代表天赦免，送天赦竹編帽是希望台灣疫情早日結束、平安，也帶給部長好運。

嘉義縣溪口鄉天赦庄曾是竹編王國，家家戶戶編織著菜市場用的菜籃等日常用品，隨著塑膠用品興起傳統竹編產業也逐漸沒落，天赦庄也僅只剩一家竹編工廠，幸竹編技藝仍保留傳承至今，翁章梁指出，天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也希望部長能幫忙宣傳這項工藝文化。

天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯表示，「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽相當費工，每頂價格約3000元。

翁章梁也公布5、6日陳時中在嘉義的行程，翁強調，為部長安排輕鬆和紓壓的休閒行程，5日下午抵達嘉義後，前往布袋喝咖啡、賞夕陽同時也代言嘉縣18鄉鎮的農特產品，晚上在官邸宴請防防疫有功人員，飯後至故宮南院散步；6日則安排至太平雲梯品嚐阿里山高山茶並至三元宮參拜。

(中時 )