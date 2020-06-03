近日據大陸商務部消息指出，1到4月，大陸境內投資者共對全球155個國家和地區的3084家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資2350.8億人民幣，較去年同期增長0.7％；對外承包工程新簽合約金額4585.4億人民幣，較去年同期增長2.1％；對外勞務合作派出各類勞務人員8.2萬人，4月底在外各類勞務人員78.7萬人。

《人民網》報導，大陸商務部合作司負責人表示，1到4月大陸對外投資主要呈現以下特點：第一，是對「一帶一路」投資保持增長，大陸企業在「一帶一路」沿線對53個國家非金融類直接投資52.3億（美元，下同），較去年同期增長13.4％，占同期投資總額的15.6％，較上年提升2.3個百分點，其中，對東協非金融類直接投資達39.4億元，較去年同期增長43.3％。

第二，是對外投資結構持續多元。1到4月，對外非金融類直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業等領域，分別占37.4％、17.4％、13.8％，其中租賃和商務服務業、批發和零售業投資較去年同期分別增長40.4％、96％，而製造業投資較去年同期下降32％。同期，流向科學研究和技術服務業、農林牧漁業的投資分別增長69.6％和50％。

第三，是對外承包工程新簽大項目較多。1到4月，新簽合約金額在5千萬元以上的項目230個，合計538億元，占新簽合約總額的82.2％，其中上億元項目140個，較上年增加9個。

第四，是對外承包工程部分行業走勢良好。1到4月，一般建築、工業建設、水利建設類項目新簽合約額增長較快，其中，一般建築類新簽合約金額143.2億元，較去年同期增長44.8％；工業建設類新簽合約金額31.2億元，較去年同期增長30.5％；水利建設類新簽合約金額24億元，增長83.2％。

(旺報 )