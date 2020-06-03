（副總統賴清德參訪紡織產業綜合研究所。圖／總統府提供）

副總統賴清德今日參訪經濟部紡織產業綜合研究所，希望未來口罩國家隊能繼續發揮能量，「打出台灣品牌」，讓台灣成為防疫戰略物資的生產重鎮。

賴清德表示，這次特地到紡織產業綜合研究所，向口罩國家隊的幕後英雄致謝、加油打氣，同時也期望未來大家能夠共襄盛舉，繼續為台灣打拚。

防疫視同作戰，要贏得一場戰爭，除了前線作戰要贏得勝利，後勤支援也一定要成功。賴清德表示，陳時中部長率領的疫情指揮中心成功守住了前線，經濟部沈榮津部長、王美花次長和大家共同努力，也成功地支援了後勤所有的需要。陳時中部長得到社會的肯定，因為他居功厥偉，其實後勤部隊也是功不可沒，同樣要受到敬重。

賴清德認為，台灣的防疫之所以成功，因為有紡織所在人力、物力、人流、物流方面給予經濟部最大的幫忙，不僅成立口罩戰情室，每一天有80多人進駐生產基地，掌握口罩生產情況，而且連續120天，等於有1萬多人次的投入。另外，紡織所又成立檢驗中心，不僅提供口罩的數量要足夠，品質也要達到標準，這些大概都創下了紀錄，令人欽佩。

紡織所在國家需要的時候，能夠發揮功能，「養兵千日，用兵一時」，從研發、生產、製造、甚至於行銷各個方面，讓台灣不僅在戶外運動服飾，在機能衣上，台灣在全球的重要性上更是數一數二，從世界盃有很多國家的球星穿的衣服布料就是來自台灣，可見一斑。

這不僅是台灣幾十年來所打下的基礎，同時，政府也協助台灣產業的升級，讓原本是夕陽工業的紡織業，未來前景變得非常看好，這都是大家共同努力下的成果。

賴清德希望，可以把這120天的故事記錄下來，讓社會大眾知道紡織所是怎麼樣的勞心勞力、全心全意投入，只為了提供國人更安全的口罩、保護大家的健康、維護社區的穩定安全，相信這裡面一定會有非常值得書寫的故事，也有很令人感動的地方。

他希望讓台灣成為防疫戰略物資的生產重鎮，並且有「打出台灣品牌」的志氣。他說，這次防疫的成功，可以讓台灣順勢利用這樣的機會大力外銷，讓台灣的國家隊，在戰時的生產是為了國人、平時的生產也可以外銷賺錢。他也代表總統及國人感謝大家的努力，相信大家的辛苦，國人都是點滴在心頭。

(工商 )