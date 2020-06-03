中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.333％，創歷史新低紀錄，較前一期的0.352％，下滑1.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要是央行3月降息後，市場過剩資金更多，積極進場搶標的結果。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,716.7億元資金進場搶標，投標倍數2.19倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率45.74％。銀行資金調度主管表示，央行3月降息1碼（0.25個百分點）效應，市場資金更充裕，儘管時序為報稅季，短期資金需求增加，但面對金融市場偏動盪，經濟成長現疑慮，資金還是偏向尋求相對穩定去處，364天期定存單搶標仍熱，得標加權平均利率創新低，且低於市場預估的0.34～0.35％區間。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，金額1,000億元，提供銀行去化過剩資金的調度工具。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月增加至1,300億元、同年6月上調至1,500億元，2016年2月再加到1,600億元，2017年5月又擴大至1,700億元至今，2020年1月因應農曆年關前短期資金需求趨緊，機動減額為1,000億元。

(工商 )