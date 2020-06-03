（中科引領產業智慧轉型，再攻後疫時代新版圖。圖／中科提供）

自中美貿易戰到新冠肺炎疫情全球發燒，影響全球供應鏈生態，想重新搶攻後疫時代全球產業版圖，智慧化生產轉型勢在必行。中科管理局今年再投入3,208萬元，協助5家廠商進行各產業智慧機械應用及航太產業材料加工設備開發，並攜手產學研單位，共同研發創新智慧化技術，提升中南部智慧機械產值，強化國內產業競爭優勢。

中科管理局長許茂新表示，發展智慧機械必須有效整合產、官、學、研力量，讓台灣靠技術力走向全世界。中部地區的機械產業已成功型塑台灣精密機械黃金縱谷，為協助鞏固並強化精密機械優勢，中科自2017年推動「強化區域合作－推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」，至今已提供1億5,422萬元，幫助18家廠商進行智慧化、自動化設備及產線研發計畫。

許茂新進一步表示，希望藉由計畫將學研單位創新智慧化技術串接注入各大產業，協助推動產業邁向智能化、自動化與高值化的先進製造技術。計畫不忘在地鏈結，中科管理局另提供台中市政府4年5,500萬元，攜手地方政府推動智慧機械及航太產業發展。

今年核定計畫，包含光學玻璃鏡片高智能化精度檢測關鍵技術研發，有助提升生產良率；應用5G技術打造動線監測智慧化生產線，操作員均可獨立作業進行監控、維修及故障排除、提升品質產能；在航太產業應用方面，則聚焦於航太材料設備加工技術研發與創新，包含開發可用於航太超合金與複合材料加工之智慧超音波加工模組及開發航太用精密鋼珠智慧研磨機，鼓勵廠商開發國產設備，提高國內航太產業未來機器設備的國產化比例。

今年核定創新型案件，是將製造業自動化生產的概念應用到手搖杯的新穎巧思，由機器人自動進行飲品製作，以多元彈性技術，將智慧製造的元素融入日常生活。

(工商 )