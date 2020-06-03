自從聯準會於3月23日推出購債計畫，高收益債與投資等級債接連出現10％以上漲幅，但同為聯準會紓困標的之一的美國市政債，由於市場與投資人結構與公司債有異，目前漲幅相對和緩。中信投信認為，受惠聯準會市政債流動性已獲得緩解，待購債計畫於月底啟動後，美國市政債將存在補漲空間。

根據彭博統計，3月23日至5月28日，在聯準會購債計畫帶動下，美林美銀高收益債指數與美林美銀公司債指數出現13.58％、18.26％的驚人漲幅。而代表美國市政債的彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政府債券指數，於同期間才上漲5.39％。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，聯準會5,000億美元銀彈已上膛，準備直接灌注於美國州政府、市級政府等債券市場，但漲幅相對較緩的原因在於，市場結構與投資人結構與公司債相較存在差異。

張勝原說明，市政債具投資免稅優惠，但通常發債規模較小且零碎，市場結構上吸引的資金相對公司債小。市政債投資者多半集中於美國境內，著重債息收入多於資本利得，習慣買進後持有，因此交易量較低；相對來說，公司債資金來源以國際投資者居多，交易頻率與額度都更為龐大。

兩項因素加乘，導致市政債對於市場消息較不敏感，價格反應較公司債也慢一拍，但資金行情的刺激力道相差無幾，代表市政債未來具有補漲空間。

另一方面，聯準會對於評級越差的市政府債券，要求的貸款利率越高。信評為投資等級債中最低評級的BBB級債券，聯準會要求3.8％利率，而降評至高收益債券的貸款利率則高達5.9％。相對聯準會可直接購買高收益債券ETF，市政債並沒有類似紅利，因此，投資市政債需特別留心債券信評。

展望後市，張勝原表示，市政債特性介於美債及高評級債之間，收益率目前也來到近3％，相對於美債具吸引力。此外，聯準會主席鮑爾於日前國會聽證時表示，預計5月底啟動市政債購債計畫，加上各州逐步開城回復正常營運及消費頻率後，可望改善各州的收入情況。

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