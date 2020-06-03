中國大陸與印度的邊境爭端，引起了印度民眾對中國大陸的反感，為了表示抵制大陸貨，甚至有印度人開發出「移除大陸APP」的APP(Remove China Apps)，自5月下旬以來，這個手機應用應竟然成了最受歡迎的免費應用程度，下載量超過500萬次。不過，谷哥(google)表示，這程式違反了公司政策，已經下架。

路透社報導，Remove China Apps下載之後，會啟動掃描程序，挑出所有中國大陸的APP，比如抖音(TikTok)、阿里巴巴UC瀏覽器等等，然後啟動刪除。刪除後，會彈出一條消息「您真棒，手機裡沒有中國大陸的應用程式了。

谷哥母公司Alphabet 的一位發言人表示，谷哥已從其應用商店中，刪除了Remove China Apps，因為違反了公司政策。

知情人士說，谷哥的應用程式政策中，禁止APP在用戶不知情或誤導的情況下，增加與刪除原本的手機配置與功能，而這個APP顯然違反了規定。

開發Remove China Apps的OneTouch AppLabs，沒有多所回應，僅說感謝用戶的支持，但該程式已下架。

事實上，這個程式的開發，與印度執政黨的呼籲有關，印度總理莫迪（Narendra Modi）的發言人在社交媒體上，呼籲印度人刪除流行的中國大陸應用程式。

(中時電子報)