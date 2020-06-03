2014年太陽花學運的323政院驅離案，傷者自訴前總統馬英九等人殺人未遂。台北地院今開辯論庭，在傷者律師輪番指控數小時後，馬英九回說，佔領行政院是很嚴重的事，恐造成股市崩盤、國家癱瘓，不解為何學運份子不願對話，「除非想把國家搞垮」。

北院從早上9點半開始辯論，自訴方共20多名律師輪番指控，直到下午4時許才輪到馬英九發表意見。馬說，行政院本來就是集會遊行禁制區，立法院被霸佔不能開院會，起碼還能開委員會，但行政院淪陷，國家就會癱瘓，且當時有消息下個目標是總統府，已涉及國安問題，勢必要處理。

馬英九說，服貿協議當時只是備查，仍可政黨協商，何況早已開過24場公聽會，程序非常透明，卻被批「黑箱作業」。當時學生喊「踹共」，他除讓江宜樺出面，還親自邀學生進總統府對談，公開轉播，學生卻以各種理由推託，才知道學生根本沒有要對話。

馬說說，幸好行政院沒被佔領，否則股市一定崩盤，國家也會被癱瘓，後果非常嚴重，學生不能只是浪漫的說來唱唱歌，發洩一下情緒，強調適當處理陳抗有其必要。

時任中正一分局長方仰寧表示，他廣播勸離時，有很多群眾配合離開，但仍有部分人堅持不走，才開始強制驅離，自認依法行政，沒有犯罪；王卓鈞則說，開設臨時指揮所後，行動皆由指揮官帶領，他與江宜樺不在現場，無法指揮，也沒人下令「限時驅離」。

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(中時 )