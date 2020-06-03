李宓已考上「日本AUBE不凋花」師資證照。（畢獅國際提供）

資生堂千金李宓2017年演出「年度神片」《台北物語》打開知名度，片方今年趁勢推出續集《台北物語2獲利者》，把拍攝成本拉高10倍，怎料電影上映後卻毫無迴響，隨即又默默下檔，讓李宓難過得關在家中哭了幾天，連票房成績都不敢開口問。

李宓表示在電影剛上映時，有一群朋友在看片前還很熱情跟她報告「我們成群結隊看你的大作去囉！」朋友好心去幫她衝票房，她在家滿心歡喜等著大夥看完來跟自己分享心得，「可是，奇怪耶，我等訊息一等好幾天，說好的『熱烈討論』呢，怎麼回事？」

沉寂一段時間，李宓安慰自己：「一部電影是眾人的心血，我不要太逼自己，保持斜槓精神才是王道。」她趁著4月新冠肺炎疫情間工作量減少，跑去報名60小時的不凋花課程，別的學員要花幾個月才能消化的知識，她發揮148高智商專注學習，僅半個月就完成課程，接著還考上「日本AUBE不凋花」師資證照。

之後李宓即開辦「薄荷天使花藝教室」，趁著母親節到來首度開課，主打小班制，一對一即可開課，那幾日竟來了30幾位學生，還有鐵粉上完1堂又報名1堂，共累積了百名學生，讓她再度重獲自信。

(中時 )