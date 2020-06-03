台南市肉品市場公司自創「上品豚」豬肉加工品牌，市議員林燕祝3日質疑該市場並無食品加工設備，卻以民間業者產品充數販售，涉嫌欺瞞消費者。肉品市場總經理陳豐榮表示，為增加肉品市場及豬農的收入，並讓民眾安心食用國產豬肉製品，「上品豚」產品除公開招標委託滋味珍企業代工生產外，還投保產品責任險2000萬元。

林燕祝質詢指出，「上品豚」產品從4月開始在大成長城公司展售中心上架，市長黃偉哲還試吃促銷相關產品，但肉品市場是否為食品公司？「上品豚」產品是否自製？對此，黃偉哲答詢說，香腸等製品確實來自黑橋牌，資訊未充分揭幕，將指示法制處檢討修正。

林燕祝認為，台南肉品市場根本沒有肉品加工生產線，怎麼可以「變出」加工肉製品？未來還將陸續推出10多樣產品，經深入了解發現竟然是改貼肉品市場商標，但相關內容並無明確標示，誤導由肉品市場加工製造，售價也高出原製造業者1到2成，如有觸法市府應依法究責，不能有所褊袒。

肉品市場強調，「上品豚」委外代工廠商，係嚴守公平、公正、公開並上網招標，並經遴選委員會小組評選後產生，由滋味珍企業得標代工生產，該廠具備政府核可之工商字號，還依該公司所訂投標需求履約，通過HACCP、ISO22000認證，並投保產品責任險2000萬元，提供消費者食品安全衛生保障。

肉品市場還說，該公司自有品牌「上品豚」的商品，產品包裝標示均依《食品安全衛生管理法》的規定，印有製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址，提供消費者追溯負責對象的資訊，也依規定將委託製造廠商的相關資料，登錄於食品業者登錄平台上。

(中時 )