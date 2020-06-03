等7年終於有棒球場！台中市太平區光隆國小是棒球學校，全校原住民學生達50多位，校方希望培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力，練習用的操場，相當克難，多年來校方不斷爭取，經地方人士、民代奔走，終於興建1座校內棒球場，3日舉行啟用典禮，小球員們相當開心。

民進黨立委何欣純說，利用學校外操場打造小球員的棒球場地，爭取申請體育署和教育局共2百多萬元的補助，興建1座全新的棒球場，包括主球場、裁判室、球員休息區等完善設施；小球員有1個棒球場，可以盡情地打棒球。

光隆國小棒球隊7年前成立，6年前參加台中市中日主委盃榮獲推廣組冠軍，去年和今年獲得台中市代表權，參加全國少棒硬式聯賽，將學校棒球隊的推進全國賽，實力備受肯定；尤其小球員基礎動作扎實與好球技，有目共睹。

光隆國小校長陳志宏指出，光隆國小棒球隊除了有標準球場、經驗豐富的教練外，並順利募集到球隊專用的交通車，解決球隊比賽和移地訓練的交通問題。未來盼這座新球場啟用後，結合社區愛好棒球的民眾，提升地方棒球運動風氣。

(中時 )