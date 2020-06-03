行政院今天完成政委分工，其中新任政委黃致達將分攤政委龔明鑫部分業務，未來將督導公平會、主計總處、人事行政總處、及國發會管考相關業務。

在相關業務分工部分，行政院副院長陳其邁將督導消保處，政委林萬億將督導食安、 羅秉成則督導性平處、 吳澤成督導國土辦、災防辦業務。行政院祕書長李孟諺將兼聯合服務中心主任。行政院發言人丁怡銘則說，他會督導新傳處業務。

目前行政院共有林萬億、張景森、鄧振中、唐鳳、羅秉成、吳澤成、龔明鑫、黃致達8位政務委員。

(中時 )