中國醫藥大學新竹附設醫院檢驗科主任楊晶安（右二），講解新冠肺炎病毒檢驗流程。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院通過嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心核定，成為新竹縣第1個「新型冠狀病毒」指定檢驗機構，院方採購500萬設備，並經工程建置、人員培訓等歷時1個多月的努力，預計從8日起上午8點，受理自費檢驗。

中國醫藥大學新竹附設醫院長陳自諒表示，院方積極參與政府防疫，經過1個多月的努力，從採購設備、工程建置、人員培訓等，已完全就緒。該院檢驗科主任楊晶安表示，院方建置符合生物安全第二等級負壓實驗室以及符合單一動線檢體流程的分子生物實驗室，並購入自動化儀器設備，提高檢驗效能，並降低新冠肺炎病毒偽陰性的機率，未來可望每日檢測量達48件。

新竹縣長楊文科3日參訪中國醫藥大學新竹附設醫院的新型冠狀病毒指定實驗室，楊文科說，過去新竹縣通報病例檢體，須送往林口長庚醫院、新竹馬偕醫院檢驗，如今中醫大新竹附醫即可檢驗，可縮短往返車程、時間。衛生局長殷東成表示，該院快速安全的檢驗流程，可掌握在地通報個案狀況。

此外，中國醫藥大學新竹附設醫院自8日上午8點起，依「中央疫情指揮中心開放部分民眾自費檢驗新型冠狀病毒申請規定」，符合資格民眾包含非中華民國國籍者，可從醫院網站下載並填寫COVID-19申請表，再掛號感染科或家庭醫學科門診接受評估、採撿，通報病例則經由急診採撿。

門診時間為為週一到週五上午8點30分至12點 、下午1點30分到5點，其他時段民眾請至急診辦理。一般件收檢後48小時可至批價櫃台領取報告，急件收檢後24小時可領取報告。民眾有疑問可電洽諮詢專線03-5580558轉1419。

(中時 )