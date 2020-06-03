慧洋-KY（2637）3日公告5月合併營收為9.21億元，月增2.31％，自結單月稅前虧損3,493萬元，與4月自結稅前虧損1.49億相較，月減76.55％。慧洋5月營業利益有5,333萬元，但利息支出約4百萬美元，因新台幣及日圓對美元貶值，共有1百萬美元匯兌利益，虧損已有較大收斂，公司樂觀看下半年。

慧洋指出，短期內新冠肺炎疫情衝擊散裝航運業，然隨著疫情逐漸緩和，全球各地陸續解封開放國境與振興經濟活動，海上運輸需求亦見回溫，同時為迎接需求旺季，BDI指數亦見反彈之趨勢，再加上美金升值，使慧洋5月自結獲利較上月已見收斂趨勢，散裝航運業可望逐步復甦。

在船隊規劃上，今年農曆春節後受到疫情影響海運需求，慧洋順勢安排船隻進塢維修保養，目前已陸續整裝完成，雖短期造成營收下滑，然在需求強力回補的下半年，將可維持集團運力在最佳狀態；此外，慧洋仍將如預定計畫，於本月中下旬分別交付兩艘節能新船，分別為一艘3.78萬噸輕便型船散裝貨輪，公司也預計在下半年依市況積極處分老舊船舶，以維持船隊競爭力。

隨著籠罩全球經濟的新冠肺炎疫情陰逐漸散去，慧洋對下半年的營運將逐步回到審慎樂觀態度，第三季穀物收成旺季，加上各地糧食等民生物資庫存因先前出口管制陸續傳出告急警訊，可望帶動新一波強勁的運輸需求，散裝航運市況將逐步走揚。

(工商 )