材料-KY（4763）積極推展產業一條龍利基能量，繼從醋酸絲束，跨足上游醋片，董事會通過5,500萬元人民幣（折合2.3億元台幣），於山東主要生產基地設立醋片原料－醋酐廠，年產約6萬噸，預定今年底完工、明年投產，除滿足本身醋片原料供應亦可外售。

材料-KY成立之初，主生產香煙濾嘴醋酸纖維絲束，占營收比重逾9成。為鞏固客戶，2012年引進策略性大股東Macrifer，該集團為南美最大濾棒廠及前五大菸廠；其後著眼上下游垂直整合利基，2016年投資醋片原料廠－中鋒化學。

如今，材料-KY透過轉投資慈嚴生活科技、濟南大自然分別各出資1,500萬元人民幣、4,000萬元人民幣，合計約5,500萬元人民幣，轉投資孟玄新材料，持續向上整併，新設醋酐廠，擴大利基能量。

材料-KY表示，去年外售塑料級醋片約5,000噸，目前絲束與醋片分別佔材料營收約7成和3成。自從跨入醋片生產後，毛利率從26～27％向上提高至29～30％。當醋酐來到低檔之際，毛利率更有突破到33～35％，引發思考下一步布局方向。全球醋酐年產約230萬噸，中國年產89萬噸，下游需求為醋片61％、製藥10％，醋酐波動大時，容易影響到材料毛利率表現，這次投入上游醋酐廠設立，可掌握原料供應並降低成本。

材料-KY今年絲束、醋片擴充產能各在第2、3季開出，其中，絲束將增加1,000噸，產能推進至1.5萬噸；醋片增加5,000噸產能，總產能達2.5萬噸。生產的醋片一部分做為絲束的原料，一部分做塑料應用，交貨給膠粒廠，再往下游銷售給眼鏡架或工具手把原料廠。

(工商 )