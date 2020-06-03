林心如、陳意涵、簡嫚書攜手合作新戲。（可米傳媒提供）

邱澤、陳意涵首度合作。（可米傳媒提供）

李立群、藍心湄新戲演夫妻。（可米傳媒提供）

由可米傳媒和百聿數碼創意出品的新戲《她們創業的那些鳥事》，首波堅強陣容3日正式曝光！該劇由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄等超強卡司主演，並集合了金鐘編劇呂蒔媛，加上金鐘導演許肇任和「台灣偶像劇之父」馮家瑞一起執導、林心如除主演外，也擔綱製作人一角，是台灣難得一見的黃金組合。全劇共耗資近兩億拍攝，製作費也創下台灣都會時裝劇新高。

《她們創業的那些鳥事》主要描寫三個不同年齡、不同性格的女生因緣際會在一起創業的故事，全劇在台中拍攝，近日即將殺青。巧的是，三個女主角陳意涵、林心如、簡嫚書戲外都已結婚生子，卻難得都是沒有「媽媽味」的一線女演員，林心如劇中飾演的是離婚、帶著小孩的單親媽媽，將與林哲熹大談姊弟戀。被問三個女主角戲份孰輕孰重？可米傳媒、時創影業總經理賴聰筆表示，「她們戲份滿平均的！」

該劇劇本創意來自於日本知名漫畫家柴門文的《女強人俱樂部》，前後共花了5年時間籌備，製作公司斥資近2億台幣以電影規格打造24集高規格華劇，還找來製作經驗豐富的林心如一起擔任製作人。賴聰筆表示，該劇因在美術、造型上非常講究，加上除了主角個個都是重量級，就連客串的演員也務求是線上且具有高知名度，幾乎動用了台灣半個演藝圈實力派演員，因此加上演員酬勞，製作費爆表，比預期超支了2000萬。

除了陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書等一線大牌外，李立群、藍心湄也在劇中飾演陳意涵的離婚爸媽，一家三口在戲中擦出不少火花，這也是李立群這25年來第二次在台灣拍戲，上一次是10年前的《就是要香戀》。

《創業》的團隊陣容之堅強在台灣十分少見，編劇是去年《我們與惡的距離》拿下金鐘戲劇節目編劇獎的呂蒔媛，並找來曾以《酸甜之味》獲得金鐘戲劇節目導演獎的許肇任搭配馮家瑞一起執導。全劇以四K拍攝，在美術置景上也下了不少功夫，找來電影《催眠大師》、《天亮之前》和《結愛．千歲大人的初戀》的美術指導羅順福規畫，劇中不少主場景都是採電影規格實景重搭，可以看出劇組的企圖心。

(中時 )