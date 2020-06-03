娛樂8點半》有「港姐中的港姐」之稱的朱玲玲，1977年當選香港小姐冠軍同時獲得「最上鏡小姐」，成為史上第一個雙料冠軍，但她不像其他港姐留在娛樂圈發展，19歲火速嫁富二代，50歲再嫁豪門，人生故事相當精采。

朱玲玲生於緬甸，父母是緬甸華僑，9歲回香港定居後，於1977年參選香港小姐，以18歲年紀當選冠軍，進入娛樂圈拍了第一部也是唯一一部電視劇《瑪莉關77》，就在那時她認識香港望族霍家霍英東長子霍震霆，在對方猛烈追求之下，兩人交往9個月即閃電結婚，朱玲玲可說是開創港姐嫁豪門的先河。

ｗ朱玲玲和霍震霆交往9個月閃婚，27年婚姻還是畫下句點。（圖／翻攝自微博）

當時32歲的霍震霆以豪華世紀婚禮迎娶19歲的朱玲玲，這場豪華婚禮，禮金高達1000萬元、義大利羅馬訂做婚紗，美麗華酒店席開350桌、4000多位權貴名流赴宴捧場，創下香港20個之最。

朱玲玲婚後淡出演藝圈，接連生下三子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁，專心在家相夫教子，霍震霆常忙於事業，當上亞奧理事會委員後，更是忙得不可開交，鮮少陪伴妻兒，朱玲玲個性雖活潑但不喜歡交際，加上豪門家規森嚴，讓她過得並不快樂。據傳有次朱玲玲要出席宴會，從霍家珍藏中選了一款珠寶配飾，管家卻遞過一張表格，上面不僅要求詳細寫上時間，還要寫上借了什麼樣式的珠寶，讓從未聽過此規定的朱玲玲，氣到將珠寶擲還管家。

朱玲玲和二婚羅康瑞，過得比之前快樂許多。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

朱玲玲和霍震霆個性差異大，不時爆婚姻危機，尤其男方二度和電視台主持人傳出關係曖昧，讓朱玲玲忍受不了，多次帶著幼子搬離霍家大宅，雖然曾被公公霍英東勸了回去，但後來仍徹底搬出霍家，夫妻倆也漸行漸遠。直到2006年，朱玲玲有次出席活動開腔「我已用回朱姓」，證實離婚，同年霍英東去世，朱玲玲好友、歌手葉蒨文就向媒體披露朱玲玲與霍震霆已經在2004年離婚，而且早於1997年已分居，但她仍與霍家保持著良好的關係。

雖然27年豪門婚畫下句點，但朱玲玲於2008年再次嫁入豪門，對方是鷹君集團羅氏家族第4子、瑞安集團主席羅康瑞，兩人在新加坡註冊結婚，第二段婚禮雖十分低調，但在註冊完隔日，男方立即申報朱玲玲「羅太」身分，與她共享46億身家，並不時陪她逛街或享受大自然風光，相當寵妻。

朱玲玲被譽為最美港姐，61歲仍保養得宜。（圖／翻攝自東網）

朱玲玲曾說：「我從人生中學習到要抓緊機會，選擇自己所愛，再愛自己的選擇，只有真心喜愛你的工作及人生，你才有熱情燃燒下去。」在50歲之齡，再次勇於追求幸福，不委屈地活出自己，成為嫁入豪門的最佳典範。

(中時電子報)