太平區清潔隊自民國79年設置隊部已有30年！市議員李麗華3日指出，隊部及隊員休息室皆使用鐵皮屋，勞心勞力的同仁們，上下班皆忍受狹小環境老舊不堪的辦公室，環保局應盡速改建太平區清潔隊；環保局長吳志超說，將加速相關行政作業，提升市民服務品質。

李麗華質詢說，今年市長盧秀燕親臨太平區清潔隊部給隊員們加油打氣，見識到大門面窄出入的困難。太平區縣市合併後至今人口數將20萬人，清潔隊目前隊員數238人、車輛88台，服務太平區垃圾收運、環境清潔維護及相關環保工作，實在是相當刻苦。

李麗華替棲身在違建鐵皮屋內的隊員感到不捨，要求為讓隊員能更有效服務市民提升服務品質，極需改建建築物及停車場，讓隊員有舒適工作環境，讓所有市民有更好的服務品質；絕非是住在慘不忍睹的隊部，市府卻是長期視若無睹。

吳志超表示，為提供隊員更好的辦公環境，太平區隊部建築物將依法拆除，盼原地改建為資源回收站，同時作為清潔隊辦公及隊員休息使用，目前朝申請變更地目方式進行；環保局正積極尋找其它適合用地作為替代方案，將加速相關行政作業，提升市民服務品質。

(中時 )