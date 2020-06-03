今(3)日環保署召開「墾丁京棧大飯店開發計畫環境影響說明書專案小組第二次審查」，在陸蟹生態緩衝區規劃、溫室氣體相關減量做法及用水推估合理性尚不足情況下，決議補正再審。

墾丁後灣京棧大飯店因為開發基地緊鄰陸蟹生活區域，2008年因整地開發造成上千隻陸蟹死亡，進而衍生陸蟹保育生態價值之爭議而停擺多年，開發單位京棧大飯店股份有限公司表示，原基地位置位於墾丁國家公園遊憩區用地，為兼顧陸蟹保育用地取得及私有地主權益保障，經多次研商提案遊憩區與東側一般管制區土地(海生館停車場用地)進行變更分區，並於2018年5月29日行政院核定「交換土地使用計畫」進行交換土地作業。

開發單位指出，本案因此成為兼顧環境保育及觀光發展，是國內首例成功將公有地與私有遊憩用地「以地易地」的生態保育案例。

環評委員表示，「維護生態」是以地易地的美意，開發單位雖表示施工前將會以人工方式將陸蟹食物如植物果實、落葉等移至西側海岸林，但設計開發的生態池還是會吸引陸蟹族群回來，保育工作一定得做，不能清理乾淨了就假設陸蟹不會再過來。

另有環評委員指出，開發單位承諾工程開挖移除銀合歡等外來種植物，未來移植46棵原生喬木的做法值得讚許，但對於溫室氣體的改善並無明顯功用，改善方式應補充說明。

環評委員提醒，墾丁後灣京棧大飯店應以「綠色旅館」的方向推動，目標在於節水、節電及廢棄物減量，要求承諾取得環保署認證標章。

本案由於在陸蟹生態緩衝區規劃、溫室氣體相關減量做法及用水推估合理性尚不足情況下，經環評委員決議候補正再審。

(中時 )