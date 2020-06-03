為了刺激疫情後消費，行政院推出「振興三倍券」，讓大家可以用1000元兌換成3000元的疫情券。資深媒體人李艷秋把政府沒說出口的想法「神翻譯」：為什麼是三倍券？明明只有2000元。

李艷秋在臉書貼文表示，行政院長蘇貞昌說，振興三倍券「好領、好用、好刺激、最溫暖」，但民眾卻大嘆「好少、好慢、好複雜、最白癡」，網路一份民調竟然有8成的人不滿意。整個振興券的思維，建立在「不要跟馬英九時代消費券一樣」上，目標是政府絕不吃虧，還要民眾感恩政府的照顧，所以過程機關算盡，連扛責的人選都安排好了，蘇揆心胸之窄、性格之苛，顯露無遺。

李艷秋並提出4項質疑，解讀政府沒說出口的想法：

質疑一，為什麼是三倍券？明明只有2000元。

政府OS：馬英九發3600，我們說三倍不提數字，就跟他不一樣了。至於幾倍那是數學問題，有人問就說他們數學差。

質疑二，民眾要先出1000現金換3000票券？直接每人發2000票券不就好了？

OS：台灣2300多萬人，每人交1000元，政府先收230億現金，這筆錢多好用啊！如果直接發2000振興券，政府要立刻拿出460億，這一進一出差更大啦！有人問就叫網軍回嗆：「不滿意不要領啊！」

質疑三，從幾個月前就在研究發振興券，7月15日才開始，明明商家已經奄奄一息，能救為什麼不早點救？

OS：沒準備好要怎樣開始？但我們不能說實話，因為會被攻擊說我們從1月就說要振興經濟，到現在還準備不及，是無能。反正就打哈哈說7月15日好日子，老百姓很容易唬弄的。商家該倒的也差不多了，其他的再撐1個半月不會死那麼快的。

質疑四，為什麼搞那麼複雜，簡單點不行嗎？

OS：我們一定要跟馬英九時代不一樣，我們發得少，發得慢，所以一定要搞得複雜，模糊掉焦點，還可以宣傳比馬時代省了紙張印刷的行政費用，如果到時電子支付被罵翻，那就是唐鳳的責任啦！蘇揆一定全身而退。（甩鍋給唐鳳，是蘇揆在記者會一時口快，把心裡想的說出去了）。

李艷秋建議民眾，不要因為政府用我們的錢來修理我們，就賭氣不消費，有能力的朋友更應加碼，在這段時間支持我們喜歡的商家，讓他們度過難關，也維持我們熟悉的日常。讓商業活動恢復正常，是要帶著愛心去做的。這個政府只會算計和政治考量，所以傳遞關懷和溫暖，就由我們自己來做吧！

(中時電子報)