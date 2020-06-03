振興三倍券使用方案出爐，讓圖書業者有喜也有憂。喜的是多少一定還是有幫助，憂的是，由於沒有區分使用類型，民眾是否會將三倍券花在購買書這樣的「非必需品」，業者坦言並不樂觀。新手書店店長鄭宇庭就開玩笑表示，大家應該不會花在買書上，「可能都拿去買『動森』遊戲來玩了！」

旗下擁有四間實體書店的青鳥執行長蔡瑞珊也表示，之前曾聽說振興券會分類，如果有單獨的「藝文券」會更好，可以鼓勵民眾更重視藝文消費。雖然能預想一般民眾會將三倍券花在生活所需，不一定會買書，「不過現在對書店而言，最重要的還是陸續恢復講座和籌辦藝文活動，讓讀者漸漸回流。」

雖然不樂觀，書店還是把握機會，規劃優惠活動，尤其充分發揮實體書店的專業「選書」功能。鄭宇庭就表示，下半年要搭配三倍券，在新手書店祭出優惠選書方案，「只要把三倍券的3000元交給新手書店，到2020年年底之前，我幫忙選10本書，7月先5本，8月開始每月1書，免郵資寄給讀者，持續到年底。」

鄭宇庭表示，「選書」計畫醞釀已久，「常有出版人建議我，可以做付費的會員制，每個月寄出一本選書給會員，正好趁三倍券來實驗。」他坦言，3000元買10本書，書店不見得有賺錢，但希望藉此機會將市面上暢銷書以外的好書，用選書推薦給讀者。

蔡瑞珊則表示，在疫情期間，青鳥書店就有「防疫選書套餐」，到書店可以喝咖啡、吃餅乾，搭配一本專家選書，為的就是想突破書是「非生活必需品」的門檻，「未來三倍券推出後，預計也會搭配既有的選書制度，推出購書方案。」

寶瓶出版總編輯朱亞君也表示，原本也在思考出版社要不要利用臉書粉絲團推三倍券購書方案，但很高興看到獨立書店的方案，刺激實體書店的消費，特別是新手書店的計畫，「畢竟一次要買3000元書的人可能不多，但新手書店把時間拉長，到2020年底選10本書，可說是書店能祭出的最強提案。」

有意以三倍券支持獨立書店的愛書人，也需要留意，由於不少獨立書店以現金交易，必須使用實體的三倍券。蔡瑞珊表示，像是在屏東的南國青鳥，一個月約賣出300本書，但經濟規模還不足以負擔信用卡的手續費成本。鄭宇庭也表示，新手書店也同樣必須以現金交易。

至於實體書店龍頭誠品，目前還未有針對三倍券的行銷計畫。金石堂書店營運企劃處協理汪信次則表示，由於這波方案排除網路書店，會全力衝刺實體書店，可能搭配暑假期間，推出親子相關購書優惠，努力擴大閱讀市場。博客來因為是網路書店，雖然不在三倍券使用範圍，但也會推出「曬書節」活動，刺激書籍買氣。

(中時 )