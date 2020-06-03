夫妻這樣生活一輩子，究竟是「自我虐待」還是找到相處的最佳平衡方式？來自大陸天津一對結婚30多年的老夫妻，因為日常生活中嚴格執行「AA制」，受到大眾關注，兩人家中所有物品全部各自劃分，連冰箱雞蛋都打上標記，就是要防止對方「偷吃」。

王老先生與妻子結婚多年，兩人經濟獨立、謹守「AA制」，外出購物一定分開付錢，連生活瑣事也是各自分開，例如冰箱分上下兩層，妻子食物放上層，王老先生則放下層，用品及生活空間也劃分仔細，平常會等老婆煮完飯，才會使用廚房，盥洗用具也有兩套，食物上標註名字以免被對方拿去用，會這樣做是指責自己偷吃食物。

兩人睡覺也是分開睡，妻子睡床上，王老先生則打地舖，天氣冷只能穿棉襖保暖，王老先生無奈表示「她不讓我上床睡，她嫌我髒」；而妻子對王老先生亦有許多不滿，像是平常疏於照顧自己，別人贈與的物資用品，全部歸王老先生用，家務事更是漠不關心，之前曾拜託丈夫修電扇，王老先生回一句「想摔死我」？

老夫妻終極AA制引起網友熱議，許多人認為夫妻生活這麼辛苦，不如離婚放過對方，但也有人認為這就是夫妻倆相處方式，其實也沒有影響到他人，「把夫妻生活過成了甲乙雙方，能這樣混30多年，還真不容易」、「雞蛋標記號常人難以理解，但他們兩人不是常人，才能在一起生活30年」、「這是合租不是婚姻」。

(中時電子報)