政府推出三倍振興券拍板定案，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店為搶住房與餐飲商機，聯手推餐飲「您出券．我加碼」消費千元加碼送，以及住房「食宿享樂加倍」優惠活動兩大優惠活動，並訴求「錢變大了！」，期能擴大爭取民眾青睞。

自7月起，於香格里拉台北或台南兩家飯店內任一餐廳用餐以振興券付費，一千元振興券可抵1,300元；於任一酒廊及蛋糕店消費每一千元振興券可抵1,200元。住房「食宿享樂加倍」申請每房一千元旅遊補助入住香格里拉台北或台南遠東國際大飯店，或使用振興券支付房費，香格里拉台北遠東即加碼每房贈送餐飲抵用金1,000元，香格里拉台南遠東則加贈500元餐飲抵用金。

香格里拉台北、台南遠東國際大飯店表示，凡透過飯店官網、電話或電子郵件預訂週日至週五住房，並於訂房時告知使用旅遊補助或振興券，皆可於入住飯店時獲得餐飲抵用金。

香格里拉台北、台南遠東國際大飯店現正推出「雙城．雙饗」超值優惠住房專案，此優惠住房專案自即日起至9月30日，雙人入住台北遠東每晚只要5,100元起（原價每晚21,500元，約原價的23折），台南遠東每晚只要3,800元起（原價每晚10,100元，約原價的4折），專案皆包含翌日豐盛自助早餐，再享三大禮遇：一享免費升等房型至尊榮客房或所預訂房型的下一個等級，二享免費提前於中午12點入住及延遲退房至下午3點，27小時住好住滿，三享全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點等豪華閣貴賓廳禮遇。12歲以下兒童免費入住，第三人入住同樂享優惠價1,500元即可擁有上述專案內容。

(工商 )