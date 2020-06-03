新冠疫情趨緩，大陸經濟陸續解封，伴隨出貨拉抬，上緯投控（3708）5月營收7.7億元續創新高，月增2.17％，年成長41.8％；前5月營收26.32億元，年減0.05％。此外，上緯處分離岸風電業務持股第三階段收益將分兩次認列，一部分預計今年第三季前，貢獻財報表現。

上緯投控表示，4月來中國產能已陸續復工，受惠中國市場遞延訂單陸續出貨，出貨量成長，加上客戶需求逐步回溫，帶動營收連2月攀升，續創新高紀錄，第二季營收將優於第一季。

上緯投控在出售離岸風電業務子公司後，去年累計已收取處分價金800萬美元（約合新台幣2.4億元），及依海能風場融資進度收取新台幣3.89億元，共已認列約6.29億元處分收益。第三階段處分收益將分兩次認列，一部分將可望在今年第三季前挹注收益，另一部分則預計明年認列。

上緯投控強調，目前營運回歸風電樹脂及相關材料供應，事業群主要包括環保耐蝕材料、環保節能材料及碳纖事業開發。其中，環保耐蝕樹脂事業規劃將協同經銷商深耕各地市場，未來也希望能持續在東南亞、印度及中東等地區提高市場占有率。

長線目標上，上緯規劃於2025年將環保耐蝕材料在亞洲市占率大於25％；風電葉片材料在透過台灣風電切入國際大廠後，預估可佔全球封基裝機容量50GW至55GW，市占大於25％；拉擠碳板與風電預浸布則有望在全球市占率30％。

(工商 )