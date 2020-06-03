公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日首播，3日於華山光點舉行首播記者會，劇中張可昀（小甜甜）飾演神職人員，她直說「我演戲這麼多年沒遇到瓶頸」，因為導演要她擺脫傳統起乩方式，用眼神入戲，此外更怨導演不熟捻台語，竟要她講出「我發誓，我這輩子都不要嫁」，而且當時還在神壇前，小甜甜崩潰喊「害我很擔心嫁不出去，導演不知道那話有多重」，開玩笑直說「對導演很不滿」。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日首播，3日於華山光點舉行首播記者會。（羅永銘攝）

此外小甜甜有幕和鍾欣凌穿比基尼泳裝，兩人當時想說要「娛樂」導演，在他面前大跳安心亞〈呼呼〉，沒想到導演不不領情，明明拿著手機裝忙要「找手機」離開現場。另外鍾欣凌也爆料戲裡互為親家母的于子育，有幕來家裡吃酥餅，當天她穿低胸衣服，屑屑全部掉在溝裡，還要演出很癢的樣子，于子育笑說「沒想到潛能就被導演激發出來，滿享受當下的」。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》首映會，左起為張書偉、鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝。（羅永銘攝）

記者會上包括「黃金鐵三角」製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠及演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、劉品言、楊小黎、林筳諭、于子育、張可昀（小甜甜）、詹宛儒等出席，分享拍戲趣事外，讚導演效率高拍很快，時常四點就收工，過程也相當愉快，紛紛喊話希望開拍第二季。《我的婆婆》製作人陳慧玲特別邀請歌手傅薇為戲量身打造主題曲〈阿無莫〉、片尾曲〈甜甜甜〉，更在記者會現場演唱。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》導演鄧安寧（左起）、製作人陳慧玲、編劇溫怡惠。（羅永銘攝）

蘇晏霈劇中和陳禕倫飾演的健身教練男友同居，不少肢體互動，她直呼「他身材滿好的，會害羞」，此外劇中有段「嬌嗔」片段，蘇晏霈回憶開拍當下導演突然cue，她完全沒有時間反應，5秒後就要立刻演出，記者會上被拱表演嬌嗔，戲裡3個哥哥Darren、王少偉、楊銘威也跳出搞笑幫解圍。

劉品言笑說拍這部戲「奴性很堅強，導演要你趴下就趴」，回憶一開始沒看劇本就接演，看到劇本後很後悔，戲裡惡媳婦行徑，包括把婆婆關在儲藏室，壞到連自己都討厭，坦言事前做不少功課，笑說「演出很多小媳婦內心戲」，不過又怕以後嫁不出去，一旁Darren、王少偉搭腔「那幫你介紹婆婆已經不在的」，讓全場瞬間笑翻。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》Darren、劉品言戲裡為一對夫妻。（羅永銘攝）

王少偉爆料劇裡只要跟Darren的正經戲「都是邊尿尿邊演」，甚至有一幕不小心尿到Darren鞋子，不過兩人邊拍邊玩「還互相比誰尿的比較高」，笑說「很少拍戲還要邊扶著，我們是靠尿尿培養默契」。Darren在戲裡跳脫過往偶像形象大吃鼻屎，他笑說很享受，被劉品言、王少偉虧「他才是真正的在地小農，自產自銷」，不過製作人陳慧玲笑說「那真的很噁，我本來想剪掉，後來鄧導硬要留」，導演鄧安寧也以戲劇理論解釋，「黑色喜劇裡，包括死亡、大便屎尿元素，刪掉就不好笑」。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》首映會，左起于子育、劉品言、楊小黎。（羅永銘攝）

楊銘威拍戲胖了8公斤，還在劇中挑戰全裸上身，他提到一開始本來只有裸背，到後來才變成只穿小內褲，導演拍到後來還叫他轉正面，他笑說「小內褲是膚色又很緊，滿害羞的」，整部戲前後總共脫光3次，「到後來我都很直接問導演，要脫光嗎？」，劇中詮釋渣男角色，在導演安排下他每晚睡不同女人、還都要她們穿同件T恤，被演員狂虧是「炮友制服」，楊笑說每次跟女臨演對戲，都有拍給老婆方志友看跟報備，老婆淡定回「喔喔喔」，至於會不會給女兒Mia看戲？楊銘威急說「絕對不行」，不過也提到女兒現在只愛看卡通，對大人的戲還沒有興趣。

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》首映會，王少偉和楊小黎戲裡飾演夫妻。（羅永銘攝）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》首映會，左起為小甜甜、林筳諭、詹宛儒。（羅永銘攝）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）是蘇家的小媳婦，不幸在進門前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的心。彩香承受著喪夫喪子之痛外還要一人獨撐家族餅店「珍賀齋」，失落哀痛的彩香決定北上依靠三子一女度過晚年。小鷗假裝事不關己，卻陸續聽到蘇家幾個兒女像詐騙集團一樣要訛詐彩香的養老金，激起她的同情心，想幫婆婆一把。小鷗要如何克服蘇家複雜的人際關係完成她與亡夫的夢想？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》全劇共40集，於6月6日（六）晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV上架。

(中時 )