儘管當前全台受到新冠疫情影響，各行各業景氣都遭衝擊，才剛離開富邦勇士的「小胖」洪志善，卻跟好友兼大股東曹殿國在新北市板橋區文化路一段189號，又開了燒肉殿板橋店，「我們整整評估這個地點兩年，如今更是無懼疫情開張！」

洪志善曾打過SBL、大陸CBA及ABL等聯賽，籃球資歷豐富，卻在投資副業上面眼光極佳，加上這間新開的燒肉殿板橋店，目前已經來到5家相關分店(2間燒肉殿、2間串燒殿與1間火鍋殿)的龐大規模，令人不禁佩服他的商業頭腦。

「說真的，我只是幸運碰上一個很棒的合作股東，曹殿國跟我一樣是籃球員出身，我們兩人彼此相當互補，我很放心交給他打理公司一切，他也親力親為，每天早上一個人送菜到5間分點，」洪志善說，「還要待在秘密基地研發菜單。」

洪志善形容曹殿國是個很喜歡衝撞體制的人，曹殿國笑著回應，「我只是喜歡破壞生態環境，像是之前串燒沒人敢賣吃到飽，但我就偏偏想要嘗試，後來開幕後預約電話都快被打爆了，小胖常常告訴我要冷靜，卻沒多久就改口說你就做吧。」

洪志善認真烤肉的模樣看來相當專業帥氣。(黃及人攝)

其實選在新冠疫情仍在延燒期間開幕新店，兩人也算膽子很大，洪志善表示，「我們評估板橋這個點快兩年，剛好原本店家搬到板橋車站，我們認為就算沒有疫情，很多店也會倒閉，那麼還不如反向思考，趁機開店創造口碑，且吸引人氣。」

事實上來到3日，也就是平常日下午時間，燒肉殿板橋店2樓幾乎坐滿了三分之二，可見洪志善說得確實沒錯，「然後過去幾年期間我們都有留預備金，就是因應疫情，所以我們都正常發薪，並未減薪或裁員，也沒只用老闆角度去看待。」

洪志善其實很介意網路鄉民嘲諷台灣籃球員，「不打球退休就去賣燒肉！」這種說法，小胖自負表示，「So What？就算被那些酸民這樣講，但我賣燒肉仍然可以賺得比你們好，甚至以後還可照顧到更多球員，成為我們這個大家庭的一份子！」

(中時 )