大陸大連海事局6月1日發布遼航警0083航行警告，指在秦皇島以南、唐山以東的一片渤海海域從6月2日至16日起「執行軍事任務」，禁止其他船舶進入。6月2日又發布遼航警0086航行警告，指從6月5日至10日，在上述海域中的一片區域將進行實彈射擊，同樣禁止其他船舶進入。有媒體分析稱，大陸海軍密集動作釋放信號，向台灣蔡英文政府施壓，警告勿倒向台獨。

在5月29日舉行的大陸通過《反分裂國家法》15週年座談會上，中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成明確表示，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。當前台海方向反「獨」促統的力量正在加速匯聚，「台獨」勢力勾連外國勢力謀「獨」急「獨」的投機性、冒險性愈發抬頭，為兩岸關係和平發展帶來最大現實威脅。....如果發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，如果和平統一的可能性完全喪失，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸央視亦播放涉及兩岸軍事對峙的紀錄片《一九五八砲擊金門》，再次引發外界關注。陸媒指出，紀錄片首次深度、全面、權威揭露砲擊金門內幕。紀錄片展現海峽兩岸形成「一個中國」默契過程，彰顯兩岸同屬一個中國、國家終將統一的歷史必然。

對蔡英文政府走向台獨速度加劇表現擔憂，大陸文攻武嚇動作頻頻，值得台灣各界留意，防範不測。

(中時電子報)