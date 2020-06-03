雖跟富邦勇士合約才剛走完，目前35歲的「小胖」洪志善，卻沒一絲想要宣告退役的打算，「我在臉書動態寫下台一鞠躬，那只是針對富邦，我想自己還可以打到40歲，畢竟我的打法無須依靠身材條件，而是靠腦袋與溝通，不會浪費體力。」

洪志善坦承，當前確實有球隊跟他接觸當中，卻還不方便透露，不過現在他每週至少4次，會跟吳岱豪一起接受個人訓練師重訓，「我的球員生涯已無遺憾，也不須證明什麼，起碼我每個階段設定的目標都達成了，但我絕對還可以再打。」

「我想未來我想加盟的球隊，最重要的是能夠擁有一個信任且認可我的環境，」洪志善說，「我不只能在場上幫忙，訓練與場外溝通工作更做得沒比別人少，尤其我跟洋將溝通最多。我還可把正確東西教導隊友，讓年輕球員更快上手。」

不過提到去年夏天曾跟富邦談判續約，外界一度謠傳原本富邦想簽兩年，洪志善卻堅持只簽1年的說法，讓他不禁親口澄清，「這就是見人說人話、見鬼說鬼話，反正我都離開富邦了，也不怕得罪任何人，當時根本沒人跟我說過簽兩年。」

洪志善今年替富邦勇士出賽的身影。(取自富邦勇士臉書粉絲團)

「甚至當時有人告訴我，反正我的副業已經賺夠多了，所以根本沒差，但這怎麼能夠混為一談，完全是兩碼事，我對得起自己打球時所領的每分錢，」洪志善說，「後來我在去年7月直接跟克里斯(富邦領隊蔡承儒)談，也只談到1年合約。」

洪志善也不禁批評目前台灣籃球並未擁有像是中職一樣完整的經紀人制度，「台灣籃球隊大多不願意跟球員經紀人談合約，整個制度相當不合理，也讓很多年輕球員提前萌生退意，像是剛被台啤開除的潘向挺，竟然早就開始經營副業。」

至於是否想過當籃球教練，洪志善雖然先說自己能力不足，應該做不好教練工作，也強調富邦從未問過他是否想當教練，「但我的教練能力應該要比線上很多的SBL或CBA教練還好，無論是臨場反應或即時調度，但現階段我不適合。」

(中時 )