政府推出「三倍券」7月15正式上路，台北凱撒搶商機發動「有感促銷」，直接將振興三倍券加碼再放大2倍的價值，住房推出「振興3+3住宿Fun心玩」，活動時間為7/15～9/30前至官網預訂此住房專案，持振興券3,000元不分平假日，即可入住全新裝修完成的精緻客房一晚（不含早），再送2,000元的餐飲抵用券以及1,000元的SPA券，相當於0元入住還倒賺3,000元，餐飲抵用券可以拿去Checkers自助餐、王朝中餐廳使用。

迎接即將來臨的暑假，台北凱撒飯店Checkers餐廳針對親子族群推出「振興3+3親子Fun心吃」優惠，專案不分平假日，3,000元的振興三倍券可以使用三位大人加上三位小孩在各餐期享用精緻吃到飽料理。

台北凱撒在振興方案還未發放前就直接超前部「暑」搶商機，即日起各餐期通通享有振興三倍券優惠價，只要一位大人帶一位小孩，就免費招待6～12歲兒童用餐，原價1,617元的假日午晚餐振興價只要1,000元，相當於62折，讓大家不用等政府的振興券也能先享優惠。

(工商 )