台灣連續52天未出現新冠肺炎本土感染案例，但日本、紐澳、希臘等國首批解封名單並未包括台灣，考量暑假國人出國旅遊不易，中華航空與長榮航空都宣布免費改退票期限自6月底延長至8月底。

華航／華信因應新型冠狀病毒疫情影響，改票退票作業辦法公告表示，持有華航、華信之機票者，須於10月31日前辦理，在機票效期內，可改訂華航／華信相同訂位艙等／行程（同城市）之其他日期自營航班，免收價差／稅差，但僅限一次。華航／華信自營航班不可更改至聯營航班。

另機票退費可免收退票手續費，於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可自6月3日起於華航網站申退。優選座位及預購超額行李亦可全額退費，但規則特殊折扣機票（DM／ID／AD票類）不適用，團體機票則需洽旅行社。

長榮航空同樣提供8月底前免費退、改票服務。另6月1日至10月24日前大陸昆明、黃山、西安、太原、鄭州、濟南、瀋陽、桂林、呼和浩特、哈爾濱、6月1日至2021年1月31日義大利、6月1日至9月28日普吉島等航班，也提供免費退、改票。

(工商 )