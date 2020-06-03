長庚醫療團隊日前找到具備優秀抑制新冠肺炎病毒能力的全人源單株抗體，行政院副院長陳其邁3日前往林口長庚視察。他說，台灣個案較少，進行臨床實驗有困難，但一定會和國家的醫院或衛生單位合作，盡速進行。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，疫情期間，團隊立即致力投入快篩及藥物的研究，經過持續不斷的努力，在開發快篩及抗體藥物方面已有具體成果。抗體也找到優秀的抑制病毒能力的抗體，對於武漢株、美國株、歐洲株、埃及株病毒，皆有9成以上的中和能力，目前已有許多國內外藥廠接洽。

陳其邁說，台灣個案數較少，所以進行臨床實驗會比較困難，不過希望長庚團隊能跟國家衛生研究院或者相關團體，包含試劑、抗體，或者其他防疫需求等組成國家隊，政府也能夠盡快協助他們。

陳其邁又說，政府會協助長庚媒合各大藥廠合作，他補充，目前實驗室資料看起來，綜合抗體效果還不錯，但仍需要進一步往動物、臨床實驗，也會在行政工作提供協助。

(中時 )