前瞻計畫第一期推動的桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程，今天舉行上梁典禮，該案斥資29億元，主體工程預計明年10月完工，後年5月底裝修完成後啟用。民進黨立委湯蕙禎表示，該工程完工啟用後將成為桃園是重要文化新地標，未來她會持續協助在中央爭取前瞻第二期計畫。

桃園市立圖書館總館啟用至今已逾36年，原有館舍不敷使用，因此規劃在桃園市中正藝文特區進行總館暨停車場興建工程，位處市中心、交通便捷，鄰近桃園捷運綠線展演中心站(G11站)。

工程規劃「圖書館棟」及「電影院棟」2棟建築物，圖書館棟為地上8層、地下2層，另電影院棟則為共5層樓，總樓地板面積約14006坪，2棟建築物以2樓露臺相互連結，總工程經費約29億元。

湯蕙禎表示，桃園市立圖書館總統未來完工後，將串連藝文特區的多功能展演中心，肩負展演、商業、文化與休閒活動等功能，讓圖書館走入民眾生活，後續也會持續在中央爭取前瞻第二期計畫，屆時啟動計畫後將會納入桃園建設整體規劃。

(中時 )