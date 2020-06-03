如今跟好友兼大股東曹殿國攜手開了5間燒肉殿分店的「小胖」洪志善，對於自己這份「副業」，擁有相當遠大的夢想與期望，那就是讓這些分店成為待業球員未來出路之一，且照顧那些還想打球的球員，「但一切仍等這波疫情過去再說！」

在洪志善的規畫內，未來那些待業或被開除的球員，都可以來燒肉殿分店上班，一邊工作賺錢，一邊可以趁著假日報名盃賽打球，「我們可以讓那些球員平常上班過後，找尋場地好好練球備戰，我跟小葛(葛記豪)或許有天也能一起打。」

曹殿國也跟洪志善擁有相同的想法，「或許就是讓那些還想繼續打球的『三線』球員，可以一邊打球一邊賺錢，未來就是考慮組隊去打社會甲組聯賽。不過我希望小胖學長打到40歲再退，畢竟他跟一般控衛不同，幾乎都靠頭腦在打球的。」

先前當過夜店公關與田季發爺燒肉店員工的曹殿國，當初會想找洪志善一起開燒肉殿，就是看在小胖在場上打球樂於分享的球風，「小胖學長很適合跟我合夥，他之前也在大陸打過球，在那邊擁有人脈與背景，也可幫我未來前往大陸發展。」

就算已經擁有5間分店了，曹殿國仍想繼續擴大版圖，目前計畫先在桃園火車站附近找尋新的店面，然後看看是否有當地的退役球員或教練願意投資合股，「然後可能就是前往台中開店，慢慢再找南部的點，努力把整個版圖擴到全台。」

洪志善也想提前告誡那些未來可能成為「同事」的年輕球員，「其實出了球場，大家身分都一樣，既然要做服務業，不管要幫客人收盤子或洗碗，這些都是該做的工作，放下身段很重要，假如你沒辦法放下包袱或身段，那就不要來做了！」

(中時 )