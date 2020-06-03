屏東大學確定下季UBA可以在一級舞台拼戰，全隊相當開心。（大專體總提供／陳筱琳高雄傳真）

108學年UBA大專籃球聯賽公開二級，今天男子組第2場8強賽上演一場激烈的延長賽，屏東大學靠著大一好手伊磊斯巴瓦瓦隆正規賽壓哨三分球，助隊續命拚戰，延長賽最後一分鐘再守住1分領先，終場屏大73比72氣走萬能科技大學，再度回到一級舞台，賽後全隊大喊「吃雞」，獲勝的喜悅不言而喻。

關鍵時刻建功的伊磊斯巴瓦瓦隆是屏東在地人，也是來自排灣族的好手，他解釋自己沒有漢名，名字的意義是排灣族青銅刀尾端鈴鐺的聲音，平常隊友都直接喚他伊磊斯，今天他也化身青銅刀，給予萬能科大致命一擊，賽後笑著說：「真的沒想到會進，出手時覺得球滑滑的，很幸運『滑』進籃網，也算是彌補我前一波進攻錯失罰球的小錯，人生可以有這麼精彩一球，值得回味了！」

伊磊斯巴瓦瓦隆補充，高中時因為轉學，當時HBL高中規定轉學要坐兩年球監才能打HBL，因此高中無緣在甲級舞台發揮，上到大學終於有機會，他也不想留下遺憾，感謝學長鼓勵、給予學弟們空間表現，目標把身體練壯一點、加強三分準度及基本功，期許下季上到公開一級後為屏大力下更多功勞。

這次UBA公開二級決賽因為新冠肺炎疫情不開放觀眾進場，伊磊斯巴瓦瓦隆說：「之前家人都會到場看我比賽，很可惜這次二級決賽閉門進行，但還好今天有轉播，也能讓家人看到我投進關鍵三分球的精彩演出。」

(中時 )