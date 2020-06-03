時序進入畢業求職旺季，五育高中照顧服務科40名學生，即將進入職場同時讀大學，校方特別舉行傳承儀式，邀請與五育高中產學合作的大學、醫療院所及長期照顧產業，授予學士、任用聘書等信物。
五育高中校長邱勝濱表示，目前台灣照顧服務人力供不應求，40名畢業生投入照顧領域，非常搶手！而且，他們除了進入職場開始賺錢，同時要上大學讀書，半工半讀4年後，完成學業也有工作經驗，其他同學還在找工作時，他們已經賺到人生第一桶金！
與五育高中產學合作的大學，包括台中科技大學、中臺科技大學、弘光科技大學、輔英科技大學、亞洲大學、大葉大學等大學代表，也在傳承儀式中授予學士入學象徵信物；合作的醫療院所則包括衛生福利部的南投醫院、彰化醫院和草屯療養院，台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、彰化基督教醫院和埔里基督教醫院等。
邱勝濱表示，由於南投地區有很多對醫護類科有興趣的學生，必須負笈他鄉求學，因此，今年特別在照顧服務科中設立「醫護專班」，讓選讀長照科系的孩子有第2個選擇，更提供對醫護科系有意願的學生，可以就近入學。
(中時 )
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