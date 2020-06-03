評論家最近就沃倫．巴菲特（Warren Buffett）是否跌落神壇進行了激烈的辯論。批評人士指出，其近期大部分的選股價格大幅下跌。而捍衛者則強調從長期來看，他仍然保持著歷史上最好的投資紀錄。

這不僅關係到巴菲特的聲譽，而且關係到他公司的聲譽。除了巴菲特以外，伯克夏公司（Berkshire Hathaway BRK.A）同樣值得關注，尤其是其股東基礎-這是該公司未來繁榮的一個因素，因為正是高品質股東成就了伯克夏。

1979年，巴菲特借鑒了傳奇投資者Phil Fisher於1958年出版的《普通股和不普通的利潤》一書。公司通過傳達特定的公司信息來吸引特定的股東。在行動的支持下，該公司選單可根據時間範圍，所有權級別和參與度等維度，產生一個自選的股東基礎以匹配。

巴菲特一直試圖只吸引他所謂的「高品質」股東。此類買家獲得大量股份並長期持有。他們將自己視為企業的部分所有者，瞭解運營並專注於長期結果，而不是當前的市場價格。他們與可能長期持有但從未集中精力的投資者和持有大量股份但不會長期持有的短期投資者形成鮮明對照，兩者均未花費很多精力來瞭解公司的特定業務。

早在1980年代，伯克夏公司幾乎只吸引高品質的股東（此後簡稱為QS）。得益於巴菲特每年在他著名的股東來信中詳細闡述，年底時伯克夏公司98％的股份仍由年初的持有的人擁有。伯克夏幾乎所有股票都由集中的投資者持有。他們的伯克夏持有量是其第二大頭寸的兩倍。

巴菲特成功吸引高品質的股東一直是伯克夏成功的重要原因。這些高品質股東給了他一個長期的發展道路，幫助其提升了股價，並阻止了激進主義的股東試圖隨著集團的成長而分拆集團。如果用巴菲特在1979年給伯克夏股東的信中的通俗說法，經理們最終得到了他們想要的股東。

伯克夏未來的表現將取決於它能否繼續吸引大量的高品質股東，這是一項越來越具有挑戰性的工作，因為這一隊列正在縮小。現在一個很大的群體是交易員，其中許多人使用人工智能，因此他們認為的長期持有是指一年或兩年的股票持有期。

除了高品質股東外，沒有一個主要的投資群體喜歡深入研究公司的具體情況。而高品質股東只能控制約15％的公共股權。不過對於伯克夏，這個數字接近80％。

在伯克夏，占主導地位的高品質股東團隊在過去的五十年中一直保持穩定。他們以壓倒性多數票反對了指數編製者支持的，從氣候變化披露到董事會多元化的新型治理改革。作為股份的長期持有者，高品質股東抵制了短期投資者的偏好。而且，儘管巴菲特的巨額股權一直使激進主義者望而卻步，但伯克夏的繼任計劃仍保留了其長期的高品質股東政策，旨在「將狼拒之門外」。這就是巴菲特在伯克夏最近一次年會上所用的措辭，指的是他去世後的十二年裡他的股票將如何緩慢分配給慈善機構，而他的繼任者則以他所灌輸的獨特價值觀經營伯克夏信任、自治、權力下放和持久。

對於投資者而言，高品質股東的長期集中戰略提供了更高回報的潛力。的確，在大眾媒體看來，收費的被動指數基金經常擊敗托管基金。然而，具有諷刺意味的是，在2018年，巴菲特甚至贏得了與那些收取特別高費用的對沖基金的著名賭注。

但是這項研究應更加細緻入微，以便能夠體現高品質股東策略的優勢，該策略包括更長的持有時間和更高的集中度。伯克夏公司的絕大多數股東早就知道這一點。在喬治華盛頓大學（George Washington University）領導的一項計劃回應了高品質股東人數不斷減少的事實。

在不考慮巴菲特的投資智慧或新冠病毒疫情期間其投資組合表現不佳的爭論情況下，伯克夏是吸引高品質股東的黃金標準。這對伯克夏和美國公司而言具有深遠的意義和重要的價值。

(中時電子報)