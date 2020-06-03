蔡啟塔因案定讞將被解職，由同選區落選頭徐子芳遞補。（資料照片／王志偉花蓮傳真）

國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔，13年前任花蓮市長被控貪污收回扣案，最高法院今駁回蔡啟塔的全部上訴，4罪被判15年定讞，法院已通知檢方啟動防逃。花蓮縣議會則表示，待收到內政部、中選會公文，將依規定將蔡啟塔解職，由同選區依票數遞補。

縣議會正召開定期大會，蔡啟塔早上才在議會質詢，沒料到下午就傳來涉案定讞，將遭解職的消息，他接受媒體訪問時苦笑說「怎麼那麼快，還沒收到消息，不知道如何回應」。

本案為前立委林正二和時任花蓮市長、現任國民黨花蓮縣議員蔡啟塔，被控13年前貪汙收取回扣圖利廠商。蔡啟塔捲入弊案包括。蔡啟塔一、二審被依公務員共同犯經辦公用工程收取回扣罪等4罪判刑15年、褫奪公權7年，他不服提上訴，今遭台北最高法院駁回，全案定讞。

蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）選出的議員，該選區因原民進黨縣議員施金樹涉貪被判刑入獄，已由落選頭民進黨的莊枝財遞補，若蔡啟塔也遭解職，將由落選的第二高票國民黨徐子芳遞補。

蔡啟塔為地方政壇「蔡家班」代表人物，其兄為前議長蔡文景。蔡啟塔從政資歷豐富，曾任市代表、議員、市長，也代表國民黨參選縣長，之後出任黨部主委。本屆再次當選議員，而他的大兒子蔡翼鍾與小兒子蔡翼陽參選市民代表，雙雙上壘。

(中時 )