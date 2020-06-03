（搶振興券商機，捷絲旅台北西門館與礁溪晶泉丰旅、捷絲旅，均推出住房優惠專案。圖／捷絲旅提供）

被稱為「三倍券」的振興券拍板定案，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅即日起至7月14日止搶先推出「振興住房專案」回饋大眾。不用等實體振興券上路，凡中華民國國籍民眾（含新生兒）、取得居留許可的外籍配偶、中港澳配偶等具領振興券資格者，出示身分證件即可享有相關優惠。

以捷絲旅台北西門館為例，使用全新設計西門町地區唯一豪華三人房，每房含自助早餐3客，加贈美國肋眼牛排午餐3客，住宿一泊二食三人同行，每人僅1,000起，親自體驗西門町全新改裝潮飯店，原價近11,374元，等同打了2.6折優惠，專案更大方延長退房時間至下午15:00，每日限量供應。。

台北近郊人氣旅遊礁溪溫泉風景區，捷絲旅宜蘭礁溪館也同步祭出一泊二食優惠房價平日4人成行，入住滔家庭溫泉客房，含輕日式自助早午餐、吃到飽壽喜燒晚餐，每人僅1,500起。針對追求極致住宿的礁溪晶泉丰旅，則推出要價上萬元泉思家庭套房平日2人成行，每人3,000起，更加碼贈送12歲（含）以下孩童入住免費含早餐及備品，每房最多2位。

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